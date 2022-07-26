Söke'deki yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü - Son Dakika
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Söke'deki yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü

26.07.2022 01:15
Söke'deki yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hemen yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına 10 helikopter, 6 uçak ile havadan, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile karadan müdahale devam ediyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4) Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4)
Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'deki yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'deki yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü - Son Dakika
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