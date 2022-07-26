Söke'deki yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hemen yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına 10 helikopter, 6 uçak ile havadan, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile karadan müdahale devam ediyor. - AYDIN