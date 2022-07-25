Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor

25.07.2022 19:32
Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Argavlı Mahallesi'nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Muğla, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor - Son Dakika
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