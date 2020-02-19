Söke'den İdlib'e yardım tırı - Son Dakika
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Söke'den İdlib'e yardım tırı

7 saat önce

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde toplanan yardımlar İdlib'teki mülteci kampına uğurlandı.

Söke'den İdlib'e yardım tırı, System.String[]

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde toplanan yardımlar İdlib'teki mülteci kampına uğurlandı.

Söke İHH temsilcisi Sebahattin Akkın yaptığı açıklamada Sökeliler olarak İdlib'deki vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında yaklaşık 3 tırlık yardım malzemesi oluşturduklarını ifade etti.

Aydın'dan topam 28 tırın gönderileceğini, Söke'nin bin 200 çuval un, 15 bin yumurta, 100 adet yatak, 300'e yakın battaniye ve vatandaşların gönderdiği gıda maddelerinden oluşan bir destek yaptığını anlatan Akkın, "Vatandaşlarımızın ve Sökelilerimiz'in duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah dertlere derman olur." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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