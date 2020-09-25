Söke'den Milas'a uyuşturucu sevkiyatını polis önledi - Son Dakika

Söke'den Milas'a uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

Aydın'ın Söke ilçesinden Muğla'nın Milas ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinden Muğla'nın Milas ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine takibe alınan şüpheli araç Milas ilçe girişinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulmak istenildi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, köy yollarında yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada, 335 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirilirken, S.D. ve H.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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