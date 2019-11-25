Son Dakika Haberleri: Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı
Son Dakika Güncel Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı - Son Dakika

Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı

6 saat önce

Eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında, ilk üçe giren eserlerden biri Söke'den çıktı.

Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı, System.String[]

Eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında, ilk üçe giren eserlerden biri Söke'den çıktı.


Öykü yarışması Adalet Bakanlığı ve Milli Eğiti Bakanlığı arasında yapılan protokolle düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.


"Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Türkiye genelinden katılımcı eserler arasında Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden katılan Metin Tavşan "Sihirli Değnek" adlı öyküsüyle Ege Bölgesinde en iyi üç eserden biri olarak ödül almaya hak kazandı.


Eser sahibi Metin Tavşan'a ödülü Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle verildi. Törene Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.


Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk; "Eski hükümlülerin hayata adapte olmaları, zorluklar ve ön yargıları aşmaları, nasıl başarıyı yakaladıklarını göstermeleri açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Gerçekleşen yarışmada başarı kazanan Metin Tavşan'ı kutluyorum" dedi.


Bölgelerinde ilk üçe giren eserlere verilmesi kararı alınan yarım altın ile teşekkür belgesi Metin Tavşan'a takdim edildi. - AYDIN

Söke, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi. Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]