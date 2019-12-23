Söke Doğanbey'de lavanta kokacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Doğanbey'de lavanta kokacak - Son Dakika

Söke Doğanbey'de lavanta kokacak

6 saat önce

Söke'ye bağlı Doğanbey Mahallesinde iş adamı Naci Bilen, kendisine ait araziye 23 Bin lavanta fidesi dikti.

Söke Doğanbey'de lavanta kokacak, System.String[]

Söke'ye bağlı Doğanbey Mahallesinde iş adamı Naci Bilen, kendisine ait araziye 23 Bin lavanta fidesi dikti. Sökeli iş adamının lavanta üretimi girişimine destek Söke Ziraat Odası'ndan geldi.


Söke'nin tarihi Rum evlerinin bulunduğu ve Ege Denizine kıyısı olan mahallesi Doğanbey'de Tuzlusu mevkiinde lavanta üretimi yapılacak. Doğanbey'de yaşayan iş adamı Naci Bilen kendisine ait yaklaşık 23 dönümlük araziye 23 bin adet lavanta fidesi dikimi yaptı. Lavanta fidelerinin dikiminde Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri ve Yönetim Kurulu Üyesi Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam da bulundu.


Naci Bilen; "Amaç Doğanbey'i biraz daha güzelleştirmek, turizm potansiyelini arttırmak ve lavanta bahçeleri oluşturmak. Biz burada bir dönüme bin kök ektik. Toplamda 23 bin kök lavanta ekimi yaptık. Doğanbey'in sadece Karina restoranları ve eski Doğanbey köyü ile değil de, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini yaptığımız lavanta bahçeleri ile de anılmasını istiyoruz. Burada normal bahçemizin yanında bir de fidanlık tesis ediyoruz. Burada yetiştireceğimiz fidanları köyümüzün bahçelerinde halkımızın yetiştirmesi için dağıtacağız. Amacımız aynı zamanda sinekle de mücadele etmek. Köyümüzün hemen yakınında bataklık bulunduğu için özellikle yaz mevsiminde sinekten mustaribiz. Bu bitki sayesinde bu sineklerle de biyolojik mücadele şansına sahip olacağız, hem de yöremizin turistik değerlerine katkı yaparak, instagramik fotoğrafların çekilebileceği bir ortam yaratacağız. Amaç kırsal turizmi kalkındırmak" dedi.


Naci Bilen'in lavanta yetiştiriciliğine Söke Ziraat Odası'ndan da destek geldi. Alternatif ürün yetiştiriciliğinin armasını desteklediklerini belirten Ziraat Odası yetkilileri, "Bu türlü girişimleri önemsiyoruz" dediler. - AYDIN

Doğanbey, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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