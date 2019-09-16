Son Dakika Haberleri: Şoke eden iddia! Sevgilisi evli mi çıktı?
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Şoke eden iddia! Sevgilisi evli mi çıktı?

1 saat önce

Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi.

Şoke eden iddia! Sevgilisi evli mi çıktı?, System.String[]

Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi.


2.Sayfa'da yer alan habere göre;  Taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl kasım ayında ayrıkları öğrenildi.


Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.


Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.

Gizem Çelik, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:55 
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