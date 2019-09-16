Şoke eden iddia! Sevgilisi evli mi çıktı?

Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.

Ahmet Kural 'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl kasım ayında ayrıkları öğrenildi.

Avukat Çağla Gizem Çelik 'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi.

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