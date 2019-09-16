Şoke eden iddia! Sevgilisi evli mi çıktı?
1 saat önce
Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi.
Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi.
2.Sayfa'da yer alan habere göre; Taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl kasım ayında ayrıkları öğrenildi.
Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.
Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:55
Elindeki tabanca ateş alınca, hem kendisi hem de avukat katibi yaralandı Yazar Aşkım Kapışmak, çocukken babasından şiddet gördüğünü itiraf etti Cem Yılmaz'ın paylaşımında çıplak manken detayı dikkat çekti Abisi Özcan Deniz'den beklediği yardımı göremeyen Gülcan Deniz, cumhurbaşkanından yardım istedi