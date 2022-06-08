Şoke eden savunma: "Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü" - Son Dakika
Üye Girişi

Şoke eden savunma: "Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü"

08.06.2022 09:52
Şoke eden savunma: "Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü"

Eskişehir'de komşusunu pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldüren cinayet zanlısı mahkemedeki ilk savunmasında, "Vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü" dedi.

Eskişehir'de komşusunu pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldüren cinayet zanlısı mahkemedeki ilk savunmasında, "Vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü" dedi.

Geçen yıl Ağustos ayında, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. (55) ile komşusu Yaşar Güneş (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle evindeki pompalı tüfeği alan Selami S., komşusuna 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinin yaralanan Güneş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar Güneş, hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selami S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık Selami S. hakkında maktul Yaşar Güneş'e karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Selami S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"VURMAKLA ÖLDÜRMEK AYNI ŞEY DEĞİL"

Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Selami S. üzerine atılı cinayet suçlamasını reddederek, "Maktulü ben öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü. Olayın gelişimini cezaevinden yazdığım dilekçelerle anlattım. 2009 yılından beri FETÖ baskısı altındayım. Yaşar Güneş beni komşu olduğumuzdan beri takip ediyordu, evimi dinliyordu. Kendisi hakkında geçen yıl içerisinde 2 kez suç duyurusunda bulunmuştum. Olayın gürültüyle falan alakası yok" dedi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, sanık Selami S.'nin daha önce 2 farklı hastanede psikolojik muayeneye girdiği ve akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu olduğu belirtildi. Davaya katılan maktul yakınlarının avukatı, sanıkla ilgili 2017 yılında görülen Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki bir dava dosyasında, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu olduğunu öne sürerek, çelişkinin giderilmesi için tekrar ATK raporu alınması talebinde bulundu.

Maktul yakınlarının davaya katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

(Abdullah Güçlü - İHA)

YORUMLAR
500
Cinayet zanlısından şoke eden savunma: 'Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü' Cinayet zanlısından şoke eden savunma: 'Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü' Trafikteki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Trafikteki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şoke eden savunma: 'Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:49 İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:07 Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şoke eden savunma: "Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement