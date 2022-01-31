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Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi - Son Dakika

Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi

31.01.2022 12:04
Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yapılan faaliyetlerin bilançosu açıklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yapılan faaliyetlerin bilançosu açıklandı. Söke Emniyeti sorumluluk sahasında Asayiş olaylarında toplam 4 bin 128 olayın faillerinin tespiti ve bu kapsamda yüzde 95'lik aydınlatma oranı dikkat çekti.

2021 yılında Söke'de farkı zaman ve mekanlarda şüpheli şahıs ve şahısların yakalanmasına yönelik 27 Bin 987 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Bunlardan 708 şahıs çeşitli suçlardan aranması olduğu gerekçesiyle yapılan işlemler neticesinde adli makamlara sevk edildi. 2021 yılında 420 kişi Hırsızlık, Yağma, Gasp, Dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 2021 yılında gerçekleştirilen operasyon ve şok uygulamalarda çok sayıda suç unsuru alet ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde 34 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 479 adet fişek ele geçirildi.

Diğer taraftan uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan etkin çalışmalarda bin 638 gr kubar esrar, bin 870 gr skunk, 111 gr kokain, bin 444 gr metamfatamin, 146 adet extacy hap ve bunları kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilirken; 2021 yılında Söke'de toplam 422 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 52 kişiye de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda alkol üretiminde kullanılan 73 litre Etil Alkol ve kitleri ele geçirilerek, kaçak içki imalat ve satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - AYDIN

Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Emniyeti 2021 yılında suça geçit vermedi - Son Dakika
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