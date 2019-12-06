Söke iki takımıyla aynı ligde mücadele ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın Büyük Erkekler Ligi'nde bu sezon Söke'nin iki takımı mücadele ediyor. Uzun bir aradan sonra Basketbol şubesini yeniden hayata geçiren Sökespor, kurduğu yeni takımıyla Büyük Erkekler kategorisinde ter dökmeye başladı. Aynı Lig'de son yıllarda adından söz ettiren kulübü Söke Basket Spor Kulübü de yer alıyor. Söke'nin iki kulübü 11 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.



"Sökespor'un iki yenilgisi, Söke Basket'in bir galibiyeti var"



Sökespor 2019-2020 sezonunda ilk maçını 2 Aralık'ta Aybeskder ile oynadı. Aydın'da oynanan maçta Sökespor 67-58'lik skorla yenildi. Söke Basket Spor Kulübü'nün ise 23 Kasım'da oynaması gereken Başak Koleji maçı ertelendi. Söke Basket ikinci maçında kendi evinde Didim Belediye ile karşılaşırken, 105-57'lik skorla galip geldi.



Sökespor Basketbol Takımı ligin ikinci maçında Söke Kapalı Spor Salonunda Başak Koleji'ni ağırladı. Grubun güçlü takımı Başak Koleji karşısında Sökespor, 76-72'lik skorla yenildi.



Sökespor 8 Aralık'ta Didim Belediyespor, 19 Aralık'ta Efespor, 21 Aralık'ta Efeler Gelişimspor, 1 Ocak'ta Koçarlı Belediyespor, 6 Ocak'ta Kuşadası Belediyespor ile karşılaşacak. 11 Ocak'ta Söke Basket Spor ile karşı karşıya gelecek Sökespor Basketbol Takımı; 23 Ocak'ta 7 Eylül Gençlikspor, 2 Şubat'ta ise Akademi Kültür Sanat Spor ile karşı karşıya gelecek.



Söke Basket Spor Kulübü ise 8 Aralık'ta Efespor, 17 Aralık'ta Efeler Gelişimspor, 21 Aralık'ta Koçarlı Belediyespor, 1 Ocak'ta Kuşadası Belediyespor, 11 Ocak'ta ise Sökespor ile karşılaşacak. Ardından 7 Eylül Gençlikspor ve Akademi Kültür Sanat Spor ile deplasmanda karşılaşacak Söke Basket, son maçta Aybeskspor'u ağırlayacak. - AYDIN