Aydın'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Halk Eğitim Merkezi standının devrilmesi sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Efeler ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu.

Didim ilçesinde ise Halk Eğitim Merkezi standının devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Söke'de de akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

Şiddetli rüzgar, bazı ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.

Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımın aksamaması için çeşitli önlemler aldı.