Söke İşletme Fakültesi Dekanlığı'nda devir teslim - Son Dakika

Söke İşletme Fakültesi Dekanlığı'nda devir teslim

11.11.2020 16:45
Söke İşletme Fakültesi Dekanlığı'nda devir teslim, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi'nde yeni dekan Prof. Dr. Turan Akkoyun dekanlık görevini devraldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi'nde yeni dekan Prof. Dr. Turan Akkoyun dekanlık görevini devraldı.

2016 Aralık ayından itibaren Söke İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in görev süresinin dolmasının ardından, yeni dekan olarak ADÜ İletişim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Turan Akkoyun atandı.

Söke'nin yeni dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Prof. Dr. Fatma Neval Genç'ten görevini düzenlenen mini bir törenle devraldı.

Prof. Dr. Fatma Neval Genç yaptığı açılamada, "Memleketim Söke'de hizmet etmeme imkan veren yöneticilerime, Söke'de de beraber çalışma şansı bulduğum yöneticilerimize, kurum amirlerine, mesai arkadaşlarıma, öğrencilerimize, arkadaşlarıma, her zaman destek olan yerel basına tüm sivil toplum örgütlerine, aileme ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Söke'de dekanlık görevine başlamaktan dolayı duyduğu heyecan ve mutluluğu paylaşan Prof. Dr. Turan Akkoyun ise, yeni dönemin Aydın ili ve Söke ilçesi başta olmak üzere ADÜ'ye hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Söke İşletme Fakültesi Dekanlığı'nda devir teslim

Adnan Menderes Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Genç, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke İşletme Fakültesi Dekanlığı'nda devir teslim - Son Dakika


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