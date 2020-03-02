Söke İşletme Fakültesi Kariyer Söyleşileri'nde Kurtbeyoğlu'nu ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke İşletme Fakültesi Kariyer Söyleşileri'nde Kurtbeyoğlu'nu ağırladı - Son Dakika

Söke İşletme Fakültesi Kariyer Söyleşileri'nde Kurtbeyoğlu'nu ağırladı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Söyleşileri etkinliği, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun katılımıyla Söke İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi Kariyer Söyleşileri'nde Kurtbeyoğlu'nu ağırladı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Söyleşileri etkinliği, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun katılımıyla Söke İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Fakülte Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri başta olmak üzere öğrenciler, akademik ve idari personel katılım gösterdi.


Kariyerinde yaşadığı ilginç hikayeleri öğrencilere aktaran Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke'de öğrencilere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Samimi bir sohbet havasında geçen söyleşide, öğrencilerin soru ve taleplerini de dinleyen Kurtbeyoğlu'na teşekkür belgesini, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç takdim etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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