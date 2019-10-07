Son Dakika Haberleri: Söke İşletme Fakültesi'nde uyum eğitimleri verildi
Son Dakika Güncel Söke İşletme Fakültesi'nde uyum eğitimleri verildi

Söke İşletme Fakültesi'nde uyum eğitimleri verildi

2 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesinde, oryantasyon eğitimleri düzenlendi.

Söke İşletme Fakültesi'nde uyum eğitimleri verildi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesinde, oryantasyon eğitimleri düzenlendi.


Ekonomi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinde birinci ve ikinci öğretim programlarında bu yıl eğitimlerine başlayan 521 birinci sınıf öğrencisine, üniversite, fakülte ve kent yaşamına uyum konusunda ayrıntılı bir oryantasyon eğitimi verildi.


Eğitimlerde öğrencilere hitap eden Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç, öğrencilere Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birinde okudukları için şanslı olduklarını söyledi. 4 yıllık eğitim hayatının insan hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Genç, Söke, Aydın ve yakın çevresinde yer alan antik kentler, doğal ve tarihi miras konusunda bilgi verdi ve öncelikli olarak öğrencilik görevini yerine getirmekle birlikte, öğrencilerin fırsat buldukça yaşadıkları kenti ve yakın çevresini tanımalarını önerdi.


Prof. Dr Genç, öğrencilerin karşılaşabilecekleri ve çözemedikleri her sıkıntıda okul yönetiminin yanlarında olduğunu ifade ettiği konuşmasına öğrencilere başarılar dileyerek son verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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