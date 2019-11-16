Son Dakika Haberleri: Söke Jandarma da 'Güven Masası' oluşturuldu
Son Dakika Güncel Söke Jandarma da 'Güven Masası' oluşturuldu - Son Dakika

Söke Jandarma da 'Güven Masası' oluşturuldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da başlattığı "güven masası" uygulaması, Söke Jandarma Komutanlığı binasında da oluşturuldu.

Söke Jandarma da 'Güven Masası' oluşturuldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da başlattığı "güven masası" uygulaması, Söke Jandarma Komutanlığı binasında da oluşturuldu. Uygulamada jandarma karakol komutanlıklarında vatandaşlar önce güven masalarında karşılanıyor, burada sorunları, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.


Söke İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde de "Güven Masası" oluşturulurken; belirlenen çalışma prensipleri dahilinde vatandaşlara güven ve güler yüzlü hizmet verilecek.


Söke Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek faaliyetleri ile ilgili Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan'dan bilgiler alan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yaptığı açıklamasında; "Jandarma Genel Komutanlığının oluru ile belirlenen Jandarma Karakol Komutanlıklarında, karakola müracaat eden vatandaşlarımızın güler yüzle ve güven verici şekilde karşılanmaları, doğru iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınması ve işlemlerinin süratle tamamlanması maksadıyla oluşturulan masada, Merkez Jandarma Karakolu personeli görev yapmaktadır. Sökemizde de oluşturulan güven masası etkin bir şekilde hizmet verecektir" dedi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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