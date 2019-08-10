Son Dakika Haberleri: Söke Jandarmadan Trafikte Bayram Denetimi
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Söke Jandarmadan Trafikte Bayram Denetimi

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı.

Söke Jandarmadan Trafikte Bayram Denetimi, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı.

Söke girişinde trafik denetimi yapan Söke Jandarma sürücüleri bayram yolculuğu için dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyen Jandarma, durdurdukları araçlarda bulunanlara kolonya ve şeker ikram etti. - AYDIN
Jandarma, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:03 Kaynak: İHA
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