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Söke Kadın Meclisi'nde Muradiye Akçavlı da aday

7 saat önce

Söke Kent Konseyi'nde Kadın Meclisi 29 Kasım 2019 Cuma tarihinde seçim heyecanı yaşayacak.

Söke Kadın Meclisi'nde Muradiye Akçavlı da aday, System.String[]

Söke Kent Konseyi'nde Kadın Meclisi 29 Kasım 2019 Cuma tarihinde seçim heyecanı yaşayacak. 5 yıldır Kadın Meclisi'nde yer alan Muradiye Akçavlı da, Kadın Meclisi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.


1963 Söke doğumlu olan Muradiye Akçavlı, öğrenimini Söke'de tamamladı. Koruma derneklerinde uzun yıllar görev alan Muradiye Akçavlı, son beş yıldır da Kadın Meclisi'nde çalışmalarını sürdürdü. Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Kadın Meclisi etkin, ilçeye ve kadına faydalı faaliyetler ortaya koyması için çalışacağını belirten Muradiye Akçavlı, "Kadınların desteğini bekliyorum" dedi.


Bilindiği gibi daha önce de Kadın Meclisi Başkanlığı için Seringül Bulu aday olduğunu açıklamıştı. 29 Kasım Cuma günü saat 15.00'de Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapılacak Söke Kadın Meclisi Başkanlığı için aday sayısı ikiye çıktı. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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