Söke Kadın Meclisi'nden 'Sevgi Aşı' - Son Dakika

Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan 'Dede Sşı', Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 'Sevgi Aşı'na dönüştürüldü.



Söke Kent Konseyi'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan binası önünde pişirilen dede aşı, katılımcılara dağıtıldı. Etkinliğie katılanlar arasında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de yer aldı.



Söke Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu; "Geçmişte mahalle kültürümüzde yer alan dede aşını, Sevgililer Günü'nde bugüne uyarlayarak 'Sevgi Aşı' yaptık. Çocukluğumuzdaki sohbet ve komşuluk ilişkilerini gelecek nesillere aktarmak istedik" dedi.



Eski bir geleneği yaşattıkları için Söke Kent Konseyi'ne teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Dede Aşı'nı, Sevgi Aşı yaptılar. Bu vesileyle, herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum" dedi.



Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ise Kent Konseyi hizmet binasının Söke kültüründe tarihi öneme sahip Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunduğuna dikkat çekerek; "Buralarda komşuluk çok önemli. Kent Konseyi olarak tarihe, tüm duygulara dokunmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi. Nalbant, katılımından dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve tüm katılımcılara teşekkür etti.



"Dede Aşı Nedir?"



Bir ahi geleneği olarak bilinen dede aşı; bir dileğin gerçekleşmesi durumunda pişirilen ve başta çocuklar olmak üzere komşulara dağıtılan etli bulgur pilavıdır. Çocuklar genelde evlerinden aldıkları kendi kaşıklarıyla dede aşı pişilen eve davet edilirler. - AYDIN