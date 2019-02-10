Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği İlk Genel Kurulunu Yaptı

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği birinci olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği birinci olağan genel kurul toplantısını yaptı.



Söke'de bundan dört yıl önce sosyal bir grup olarak başlayan taraftar grubu hareketi, geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan dernekleşme süreci, 14 Aralık'ta derneğin kuruluşu ile resmileşti. Üye çalışmalarına başlayan geçici yönetim kurulu 62 üye sayısına ulaşarak, ilk olağan genel kurul toplantısını da gerçekleştirdi.



Yapılan genel kurul toplantısına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cenk Sözer de katıldı.



Genel kurul toplantısında Divan Başkanlığı'nı Murat Döndü, Divan Katipliklerini ise Fahrettin Sarızeybek ve Ertuğrul Çakır yaptı.



Genel kurul toplantısının Sökeli Beşiktaşlılara hayırlı olmasını dileyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Büyük kulüplerimiz ülke futbolumuzun renkleri. Söke'de taraftar grubu olarak örnek bir birliktelik sergiliyorsunuz. Devamını diliyorum" dedi.



Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit konuşmasında; "Beşiktaşlı olmak zordur. Birliktelik için bu dernekler var. Kulübümüz dernekler konusunda hassas. Dernekleri kulübün şubesi olarak görüyor, bu çok önemli. Genel kurulun Söke derneğimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Dernekçilik zor bir iş olduğunu özellikle kulüp dernekçiliğin zor olduğunu belirten Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cenk Sözer ise; "Külfetleri var. Sökeli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sökeli Beşiktaşlılar dernek yöneticilerine destek vermeliler. Dernek yönetimi de karşılaştıkları zorluklar karşısında yılmamalılar" diye konuştu.



Geçici yönetim kurulu faaliyet, mali ve denetim raporları okunurken, katılımcılar tarafından ibra edildi.



Yapılan genel kurulda dernekleşme faaliyetlerini gerçekleştiren Ayhan Türk Başkanlığı'ndaki geçici yönetim kurulunun 3 yıl süre ile dernek yönetim kurulu olarak görevlerinin devamına oy birliği ile karar verildi. Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu Ayhan Türk (Başkan), Uğur Karınca, Hüseyin Harmandaroğlu, Çağrı Menderes, Aytekin Çavuşoğlu, Süleyman Emir, Mehmet Sunay, Fatih Sarızeybek, Olgar Akalın, Hüseyin Dedeoğlu ve Kemal Badak'tan oluşuyor.



"Söke Beşiktaşlılar Derneği Hep Var Olacak"



Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ayhan Türk; "4 yıl önce küçük bir toplantı ve sosyal bir grup olarak başladık. Birlikte maç izleyerek başladık, kenetlenildi. Çeşitli organizasyonlar ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Bu sosyal hareketin resmileşmesi gerekiyordu. Ağustos ayında başlattığımız dernekleşme çalışmalarımızı tamamladık. Aydın ve Kuşadası derneklerimizin büyük katkıları oldu, teşekkür ediyoruz. İlk amacımız kapanmamak üzere açılan bir dernek oluşturmaktı. Söke Beşiktaşlılar Derneği artık var, bundan böyle de sizlerin desteği ile hep var olacak" dedi.



"Sosyal Projelerimiz Var"



Gerçekleştirmeyi istedikleri faaliyetler olduğunu ve ilk olarak Söke'de Beşiktaşlı envanteri oluşturacaklarını belirten Ayhan Türk; "Söke'de Beşiktaşlı sayısını arttırmak istiyoruz. Bunun için özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili projeler yapacağız. Sayın Kaymakamımızın önerisi ise bir köy okulumuzda kütüphane oluşturmak istiyoruz, bunun çalışmasına hemen başlayacağız. Ayrıca Belediyemizin tahsis edeceği bir alana hatıra ormanı yapmak istiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

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