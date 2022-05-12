Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu

12.05.2022 16:44

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Güney, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Vatandaşlarla Buluşma" genelgesinin uygulaması kapsamında Yenidoğan Mahallesi'nde halk toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Güney, vatandaşla buluşma toplantısı kapsamında ilgili birim amirleri, mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerini ziyaret ederek dileklerini ve sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Vatandaşla buluşma toplantılarına devam edeceklerini belirten Güney, şöyle dedi:

"Bugün 3 mahallemizin ziyaretini gerçekleştireceğiz. Gittiğimiz mahallelerde gazilerimiz, şehitlerimiz, engelli vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Okulları, spor tesislerini, kamunun ortak hizmet noktalarını ziyaret edeceğiz. İlçemizin her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini ziyaret ederek, var olan sorunların tedbirlerini alacağız. İnşallah bu ziyaretler sonucunda sorunların çözülmesinde katkı sağlar."

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tuncay Tunç da Kaymakam Güney ve diğer ziyaretçilere teşekkür etti.

Toplantıya, Söke Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli de katıldı.

Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu
Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu
Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu
Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke Kaymakamı Güney, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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