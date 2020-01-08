Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele vurgusu - Son Dakika
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Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele vurgusu

6 saat önce

Söke ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında 2019 yılındaki çalışmalar değerlendirildi.

Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele vurgusu, System.String[]

Söke ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında 2019 yılındaki çalışmalar değerlendirildi.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, emniyet ve jandarmanın özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda etkili bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmalarında 763 şüphelinin yakalandığını hatırlatan Kurtbeyoğlu, "Bu rakam bir önceki yıl 641 olarak kayıtlara geçmişti. Uyuşturucu ile mücadelemiz etkin ve verimli bir şekilde devam edecek. Çalışmalar yeterli mi değil çünkü kullanımın önüne geçebilmiş değiliz." diye konuştu.

Söke'de birçok başarılı operasyonlara da imza atıldığını dile getiren Kurtbeyoğlu, halkın huzuru ve güveni için kararlığın devam edeceğini kaydetti.

Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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