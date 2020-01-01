Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı - Son Dakika

Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı

6 saat önce

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yeni yılı sahada emniyet güçleri ve huzur evinde yaşlıların gönlünü alarak karşıladı.

Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı, System.String[]

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yeni yılı sahada emniyet güçleri ve huzur evinde yaşlıların gönlünü alarak karşıladı.


Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu İlk olarak Söke Hilmi Fırat Huzur Evi yaşlıları ile bir araya geldi. Huzur evi sakinlerinin yeni yıllarını kutlayan Kurtbeyoğlu daha sonra Söke Halkı'nın huzur ve güvenliği için görev başında olan Emniyet ve Jandarma Ekiplerini görev yerlerinde ziyaret etti. Kurtbeyoğlu, denetim noktalarında sürücüler ve vatandaşlarla sohbet etti.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Huzur evi sakinlerimiz ile bir araya gelip, yeni yıllarını kutladık. Halkımızın huzur ve güvenliği için, ilçemizin farklı noktalarında görev başında bulunan Emniyet ve Jandarma mensuplarımızı ziyaret ettik. İlçe Emniyet Müdürümüz Yalçın Şipal ve İlçe Jandarma Komutanımız Gökhan Kurgan ile birlikte, Sökelilerin huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için nöbet tutan personelimizi ziyaret edip denetimleri yaptık. Uygulama noktalarında kontrolleri yapılan araç sürücüleri ve personelin yeni yıllarını da kutladık" dedi.


Kurtbeyoğlu açıklamasında tüm halkın yeni yılını kutladı. - AYDIN

Tahsin Kurtbeyoğlu, Huzur, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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