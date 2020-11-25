Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Sarıçay Barajı İnşaatını gezdi - Son Dakika

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Sarıçay Barajı İnşaatını gezdi
25.11.2020 16:39
Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda incelemelerde bulundu.
Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden baraj yapımı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kaymakam Zeybek'e İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan da eşlik etti.
Sarıçay Barajı'nın bölge için çok önemli bir proje ve yatırım olduğunu belirten Kaymakam Soner Zeybek, "Söke ve Kuşadası olmak üzere Aydın'ın ilçelerine içme suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı'nın şantiyesini gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Burada önemli olan hizmetin gerçekleştirilmesidir. Hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika Son Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satışa sunuldu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım