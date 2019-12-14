Söke Kent Konseyi'nde yeni dönem seçimleri devam etti - Son Dakika
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Söke Kent Konseyi'nde yeni dönem seçimleri devam etti

6 saat önce

Söke Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Emekli Meclisi ile çalışma gruplarının başkan ve temsilcileri seçildi.

Söke Kent Konseyi'nde yeni dönem seçimleri devam etti, System.String[]

Söke Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Emekli Meclisi ile çalışma gruplarının başkan ve temsilcileri seçildi.


Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapılan seçimde yeni dönemin yedi kişiden oluşan emeli meclisi yürütme kurulu belli oldu. Emekli Meclisi'nin Başkanlığına önceki dönem başkanı Ömriye Demirkol yeniden başkan olarak seçildi. Emekli Meclisi'nin yürütme kurulu seçimlerinde aday olan İdris Uysal (34), Nuray Akçay (33), Turgut Esmer (29), Bülent Göktuna (27), Alaattin Şentaş (25), Sibel Çelik (21), Filiz Uludağ (18), Ali İnce (18), Ülkü Harmandar Dinçsoy (11), Hediye Ertercan (10) oy aldı.


Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanlığına Özen Tijen Şimşek yeniden seçildi. Kent Konseyi Çevre, Sağlık, Trafik Çalışma Grubu Başkanlığına Saliha Ondört seçilirken; Kültür, Sanat, Turizm Çalışma Grubu Başkanlığına ise Gönen Akpullukçu seçildi. Yapılan seçimlerde Çalışma gruplarının yürütme kurulları da belirlendi.


"Uyumlu Bir Çalışma Dönemi Olacak"


Yapılan seçimde Söke kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu da bulundu. Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant; yeni dönemin meclis ve çalışma grupları seçimlerinin demokratik bir ortamda yapıldığını belirterek; "Uyumlu bir çalışma dönemi yaşayacağımıza ve kentimize faydalı çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Kent Konseyimize katkı sunmak üzere seçimlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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