Söke Kent Konseyi'nden Tanışma ve Dayanışma Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Kent Konseyi'nden Tanışma ve Dayanışma Toplantısı - Son Dakika

Söke Kent Konseyi'nden Tanışma ve Dayanışma Toplantısı

6 saat önce

Söke Kent Konseyi tanışma ve dayanışma toplantısı yapıldı.

Söke Kent Konseyi'nden Tanışma ve Dayanışma Toplantısı, System.String[]

Söke Kent Konseyi tanışma ve dayanışma toplantısı yapıldı. Söke Belediyesi sosyal tesisleri Lima restaurantta gerçekleşen kahvaltılı toplantıya Söke Kent Konseyi'nin bileşeni sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kent konseyi gönüllüleri katıldı.


Kent Konseyi dayanışma ve kaynaşma toplantısına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Arif Ceylan'ın da katıldı.


Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant yaptığı konuşmasında Eylül ayında gerçekleştirdikleri genel kurul sonrasında belirledikleri yürütme kurulu seçimleri sonrasında meclisler ve çalışma komisyonlarının seçim sürecini tamamladıklarını söyledi.


Geçen süreçte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Güler Nalbant; "Ket Konseyi olarak planlana birçok çalışmamız hayata geçmeyi bekliyor. Daha yapacak çok fazla işimiz ve yürüyecek çok uzun yolumuz var. Bizler kent konseyi olarak gönüllü çalışan kocaman bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir sorumluluk ve onurdur. Kent Konseyi üyelerimize yaptıkları ve yapacakları tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum. Her şey Söke için" diye konuştu. - AYDIN

Söke Belediyesi, Kent Konseyi, Arif Ceylan, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke Kent Konseyi'nden Tanışma ve Dayanışma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]