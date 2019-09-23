Son Dakika Haberleri: Söke Kent Konseyi yeni yönetiminden Başkan Tuncel'e ziyaret
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Söke Kent Konseyi yeni yönetiminden Başkan Tuncel'e ziyaret

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta içerisinde genel kurul toplantısını yaparak yeni başkan ve yürütme kurulunu belirleyen Söke Kent Konseyi, ilk ziyaretini Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e yaptı.

Söke Kent Konseyi yeni yönetiminden Başkan Tuncel'e ziyaret, System.String[]

Geçtiğimiz hafta içerisinde genel kurul toplantısını yaparak yeni başkan ve yürütme kurulunu belirleyen Söke Kent Konseyi, ilk ziyaretini Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e yaptı.


Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant beraberinde yürütme kurulu üyeleri Fatma Neval Genç, Yasemin Gürsoy, Mehmet Dikici, Özen Tijen Şimşek, Şule Akalın, Esma Ceylan ve Saliha Ondört ile birlikte Başkan Tuncel'i makamında ziyaret etti.


Yeni başkan ve yürütme kurulu ile birlikte Söke Kent Konseyi'nin etkin ve başarılı işler yapacağına inandığını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerini bünyesinde barındıran Kent Konseyi'nin siyaset üstü bir çalışma ortaya koyacağından şüphem yok. STK'lara önem verdiğimiz her platformda söylüyorum. Bu bakışla Söke Kent Konseyi ile birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Kent Konseyi'nin Başkanı Güler Nalbant ve yürütme kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant, yürütme kurulu adına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kent Konseyi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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