Son Dakika Haberleri: Söke Kızılay Oğuz Eryıldız'la Devam Kararı Aldı

Söke Kızılay Oğuz Eryıldız'la Devam Kararı Aldı

1 saat önce

Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Söke Kızılay Oğuz Eryıldız'la Devam Kararı Aldı, System.String[]
Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kızılay Söke Şubesi mevcut Başkan Oğuz Eryıldız'la devam kararı aldı.

Genel kurul toplantısı dernek binasında yapılırken; Oğuz Eryıldız Başkanlığı'ndaki yönetim kurulunda Şebnem Tokat, Yaşar Başpehlivan, Alptekin Çınar, Ahmet Köylü yer aldı.

Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız gerçekleştirdikleri genel kurulun hayırlı olmasını dilerken; Söke'de gerçekleştirdikleri faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Kızılay, Söke, Güncel
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