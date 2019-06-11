Son Dakika Haberleri: Söke Kızılay, Ramazan ayında 2 bin aileye el uzattı
Son Dakika Güncel Haber

Söke Kızılay, Ramazan ayında 2 bin aileye el uzattı

7 saat önce

Türk Kızılay'ı 151. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Söke Kızılay, Ramazan ayında 2 bin aileye el uzattı, System.String[]
Türk Kızılay'ı 151. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kızılay Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız, 2019 yılı Ramazan ayı faaliyetlerini değerlendirirken; destekçileri ile birlikte asli faaliyetlerinden biri olan kan bağışı kampanyalarının yanında yardıma muhtaç vatandaşlara da el uzattıklarını söyledi.

Söke'de Ramazan ayında 550 aileye kuru erzak, 408 aileye kavurma eti, 95 aileye fitre ve zekat, yaklaşık 1.000 aileye de giysi yardımı ulaştırdıklarını belirten Oğuz Eryıldız; yardımların ulaşmasında gönüllü bağışçılarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kızılay Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız; "Yaptığımız faaliyetlerle ayrımsız paylaşımlarımız devam edecek. 151 yıldır parlayan hilalimizle birlikte gönüllü çalışmalarımız sürecek. Bu vesileyle kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
Söke, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Erdoğan sorusuna yanıt: Bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı İstanbul'un tarihi simgeleri Milli Takıma destek için kırmızı-beyaza büründü Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:19:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke Kızılay, Ramazan ayında 2 bin aileye el uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]