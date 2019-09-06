Söke kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutladı

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.



Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni ile devam etti. Törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Söke Garnizon Komutanı Personel Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende; günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptı.



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bağımsızlık için verilen milli mücadele tüm dünya ülkelerine ders ve örnek olmuştur" diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel konuşmasında; "Milli mücadelede canlarını hiçe sayan vatanseverler gösterdikleri azim ve kararlılıkla bir milletin küllerinden yeniden nasıl doğacağını göstermişlerdir. O karanlık dönemde büyük mücadele verilerek, düşman işgalinden kurtuluşun zorlu öyküleri her birimize örnek olmalıdır. Kurtuluş savaşı bir millete vurulmak istenen esaret zincirini adeta kırmıştır. Milli diriliş ve emperyalist güçlere karşı bir şahlanış örneği olan milli mücadelenin sonunda zafer; Sökemiz için 6 Eylül 1922'de tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bugün bağımsız yaşamamızı sağlayan, devrim meşalesini yakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarını minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Ayrıca bu büyük mücadele içinde yer alarak vatan cephesinde savaşmış kocaman yürekler var. Sökemizin yiğidi Sökeli Cafer Efe, Aydınımızın vatan kahramanları Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Germencikli Sarı Efe'yi ve daha nice Kuva-i Milliyecileri rahmet ve minnetle anmak gerekir. Bugün bağımsız, özgürce, refah ve huzur içinde yaşıyorsak onlara ve daha birçok isimsiz kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Düşman işgalinden kuruluşun sevincini bundan 97 yıl önce olduğu gibi aynı heyecan içinde kutluyoruz. Bu duygu ve düşünceler içinde, kurtuluşun önderi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve vatan kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyor; Düşman İşgalinden Kurtuluşumuzun 97. Yıldönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.



Törende Kocagözoğlu İlkokulu öğrencisi Yeter Beren Sağlam, Behiye Hanım Ortaokulu öğrencisi Saniye Naz Malkoç günün anlamına ilişkin şiirlerini okurken; Söke Belediyesi halk Oyunları ekibi gösteri sundu. - AYDIN