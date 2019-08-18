Son Dakika Haberleri: Söke-Kuşadası sınırındaki Ağaçlı'da yangın
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Söke-Kuşadası sınırındaki Ağaçlı'da yangın

42 dakika önce

Kuşadası-Söke sınırındaki Ağaçlı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Söke-Kuşadası sınırındaki Ağaçlı'da yangın, System.String[]
Kuşadası- Söke sınırındaki Ağaçlı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; saat 21.30 sıralarında Söke'ye bağlı Ağaçlı Köyü'nde eski maden ocaklarının bulunduğu Sunerler Boğazı'nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Söke ve Kuşadası'ndan gelen itfaiye ekipleri ile Orman ekiplerinin müdahalede bulunuyor. - AYDIN
Kuşadası, Ağaçlı, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
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