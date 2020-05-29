Söke Müftüsü Ali Saim Doğru'dan Söke ve Aydın Büyükşehir Belediyesine teşekkür - Son Dakika

Söke Belediyesi, Korono virüs salgın sürecinde mücadeleye devam ediyor.



Bu kapsamda dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmaları devam ederken, yeniden ibadete açılacak camiler ile Cuma namazına yönelik ibadete açılan Çarşamba ve Bağarası pazaryerlerinde de dezenfektasyon ve sosyal mesafe işaretleme çalışmaları yapıldı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yapılan çalışmaları yerinde takip ederken; İlçe Müftülük binası yanında bulunan Garaj Camiinde yapılan çalışma sırasında Söke Müftüsü Ali Saim Doğru bizzat Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti. Başkan Tuncel'in yapılan çalışmaları inceleme gezisinde Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, CHP Aydın il Başkan Yardımcısı Mehmet Zeylan ve CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan da bulundu.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Camilerde sadece bahçelerinde namaz kılınacak. Bu nedenle açık alan olan pazaryerinde de cemaat namaz kılacak. Ekiplerimiz dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Salgın gündeme geldiği günden beri Söke Belediyesi olarak tüm önlemleri almaya çalıştık. Halkı bilinçlendirmeden başlayıp, tüm mahallelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlamaları yapıldı. Belediye olarak çalışmaların yanında Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna da personelimiz ve araçlarımızla destek verdik. Bizden taleplerini yerine getirdik. Özellikle sosyal projeler ve yardımlara çok önem verdik. 3 Bin adetin üzerinde aileye gıda yardımları dağıtımı yaptık. Taramalarımız ve dağıtımlarımız devam ediyor. Bu dönemde bu yardımların çok önemli olduğuna inanıyorum. Ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek vermek bizim için son derece önemli. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu da bu konuda büyük destek verdi. Yetişemediğimiz yerlere Büyükşehir Belediyesi olarak yetiştiler. Söke'de vaka sayısı çok çok az, bunun sebebinin birlik ve beraberlik içinde Sökemize yaptığımız çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı" dedi.



"Söke ve Aydın BŞB Her Zaman yanımızda Oldu"



Mübarek günde camilerimizin cemaatle tekrar buluşması, ibadete açılması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadıklarını belirten Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru; "Bu mutluluğumuzu paylana Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Pandemi sürecinde çok sıkıntı çektiklerini belirten Müftü Doğru; "Camilerimiz kapalıydı. Dezenfekte ve temizlik hususunda Söke Belediyemiz ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz periyodik aralıklarla çalışma yaptılar. Bu vesileyle Başkanımıza ve onun şahsında Söke Belediyesi çalışanlarına gönülden teşekkür etmek istiyorum. Cuma namazı vesilesiyle camilerimiz ve pazaryerlerinde yapılan çalışmaları için de bütün birimleri ile seferber oldular. Bu konu içinde de ayrıca teşekkür ederim" dedi.



"Sıkıntılı Süreçte Başkanlarımızla Övünç Duyuyorum"



Bu sıkıntılı süreçte CHP Söke İlçe Başkanı olarak övünç yaşadığını belirten Ali Kemal Özcan; "Sevgili Başkanımız Levent Tuncel 16 Mart tarihinden bu yana pandemiyle amansız mücadeleye devam ediyor. Ben Söke Belediye Başkanımız ve CHP'li Belediyelerin bu sınavı çok ciddi şekilde geçtiğini, toplumsal dayanışmayı gösterdiklerini düşünüyorum. Başkanımızın her zaman destekçisi ve yanında olacağız" dedi.



CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Mehmet Zeylan; "Gerek dezenfektasyon, sosyal yardımlar, esnafa yönelik ekonomik katkıları herkes biliyor. Ancak camiler ve ibadet alanlarında yapılan çalışmalar manevi açıdan çok önemli. Bu süreçte insanların ibadetlerini yapamamanın verdiği bir huzursuzluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Başkanımız Çarşamba pazaryeri alanında yaptığı çalışmayla ibadetin seçilmiş yada VİP yapılamayacağını göstermiştir. Toplumsal bir hareketi göstermiştir. Bu çalışmanın bütün belediyelere örnek olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN