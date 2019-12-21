Söke'nin dört ülkeden öğretmen konuklarına Türk gecesi - Son Dakika
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Söke'nin dört ülkeden öğretmen konuklarına Türk gecesi

6 saat önce

Söke'de Hacı Kazımoğlu İlkokulu ve Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birlikte AB Erasmus Projesi olan "Kod Kardeşim" adlı projeyi yürütüyor.

Söke'nin dört ülkeden öğretmen konuklarına Türk gecesi, System.String[]

Söke'de Hacı Kazımoğlu İlkokulu ve Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birlikte AB Erasmus Projesi olan "Kod Kardeşim" adlı projeyi yürütüyor. Proje kapsamında proje ortakları olan İtalya, Yunanistan, ispanya ve Romanya'dan gelen öğretmenler Söke'de ağırlandı.


16 Aralık'tan bu yana Söke'de bulunan dört ülkeden 20 öğretmen Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafında hazırlanan kodlama eğitim materyallerinin uygulamasını Hacı Kazımoğlu İlkokulu ve Tuzburgazı İlkokunda yerinde inceledi. Proje kapsamında konuklara bir de Türk Kültürü Gecesi de düzenlendi. Söke Öğretmen Evi salonunda gerçekleşen yemekte proje paydaşı okulların temsilcilerinin yanı sıra Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neval Genç de bulundu. Yabancı öğretmenlere Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından Ege ve Karadeniz yöresi gösterisi, Şeb-i Aruz hakkında bilgi sunumu ve semazen gösterisi yapılırken, THM Korosu ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından kına gecesi koreografisi gösterisi yapıldı. Projede 5 farklı ülkeden altı ortağın bulunduğunu belirten Hacı Kazımoğlu İlkokulu Müdürü Serkan Balın gecede yaptığı konuşmasında; "İki yıl sürecek projede 21. Yüzyılın yeniliklerine ayak uydurmak, öğrencilerimize değişen ve sürekli gelişen çağın yeniliklerine uygun olarak bilgilerimizi tazelemek, farklı ülkelerden yeni uygulamalarla kendimizi güncellemeyi hedeflemekteyiz" dedi. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Söke, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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