Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

06.09.2022 13:24
Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan, kurtuluş yolunda ölümü göze alan Kuvayımilliyecilerin ruhlarının huzura kavuştuğu kurtuluş gününde tüm hemşehrilerini selamladığını belirtti.

"Bu sabah, Selanikli bir yetim çocuğun vatan sevgisini yüreğimizde hissederek uyandık" diyen Arıkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine olan inancıyla Cumhuriyete ve geleceğe sahip çıktıklarını, yarınlara güvenle baktıklarını ifade etti.

Şiir dinletileri ve halk oyunu gösterilerinin sunulduğu törende KKTC ve Gürcistan'dan gelen halk oyunu ekiplerinin gösterileri de izlendi.

Törene Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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