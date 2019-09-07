Son Dakika Haberleri: Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bağımsızlık için verilen milli mücadelenin tüm dünya ülkelerine ders ve örnek olduğunu, milli mücadelede canlarını hiçe sayan vatanseverlerin gösterdikleri azim ve kararlılıkla bir milletin küllerinden yeniden nasıl doğacağını gösterdiğini belirtti.

Kurtuluş savaşı ile bir millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığını dile getiren Tuncel, "Milli diriliş ve emperyalist güçlere karşı bir şahlanış örneği olan milli mücadelenin sonunda zafer, Sökemiz için 6 Eylül 1922'de tarihe altın harflerle yazılmıştır." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinliklere, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:03 Kaynak: AA
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