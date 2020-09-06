Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene, Kaymakam Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Belediye Başkan Levent Tuncel ile öteki ilgililer katıldı.
Belediye Başkanı Tuncel, günün anlam ve önemini belirtir konuşmasında, Milli Mücadele'nin hiçbir zaman unutulmaması ve yeni kuşaklara iyi şekilde öğretilmesi gerektiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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