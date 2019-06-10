Son Dakika Haberleri: Söke'nin genç meclis üyesi Egemen Dalgıç nişanlandı
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Söke'nin genç meclis üyesi Egemen Dalgıç nişanlandı

7 saat önce

Söke Belediyesi'nin genç Meclis Üyesi Egemen Dalgıç evlilik için ilk adımı attı.

Söke'nin genç meclis üyesi Egemen Dalgıç nişanlandı, System.String[]
Söke Belediyesi'nin genç Meclis Üyesi Egemen Dalgıç evlilik için ilk adımı attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke Belediye Meclis Üyesi Egemen Dalgıç hayatını CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan'ın yeğeni Beyza Gezginci ile birleştiriyor. Genç çiftin nişan töreni Söke'de Retro Kafe'de yapıldı.

Nişan törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli başta olmak üzere Dalgıç, Atakan ve Gezginci Ailelerinin dost ve yakınları katıldı. Genç Meclis Üyesi Egemen Dalgıç'ın annesi CHP Söke Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç ve babası Süleyman Dalgıç, Beyza Gezginci'nin annesi Ülgen ve babası Levent Gezginci ile dayısı CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan konuklarla yakından ilgilendi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Söke Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç, Söke, Güncel
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