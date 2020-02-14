Söke'nin iki takımı potada final kapısını araladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Söke'nin iki takımı potada final kapısını araladı - Son Dakika Spor

Söke'nin iki takımı potada final kapısını araladı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın Büyük Erkekler Ligi'nde Söke'nin iki takımı Söke Basket ve Sökespor Kulüpleri, oynadıkları yarı final ilk maçlarında galibiyet sevinci yaşadı.

Söke'nin iki takımı potada final kapısını araladı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın Büyük Erkekler Ligi'nde Söke'nin iki takımı Söke Basket ve Sökespor Kulüpleri, oynadıkları yarı final ilk maçlarında galibiyet sevinci yaşadı.


Söke Basket önceki gün Aydın'da karşılaştığı rakibi Aybeksder'i 45 sayı farkla yendi. 100-55'lik skorla yarı finalin ilk maçında galip gelen Söke Basket, rövanş maçını kendi evinde Cumartesi günü oynayacak.


Sökespor ise yarı finalin ilk maçında evinde Aydın Başak Koleji'ni ağırladı. Seyircisi önünde güzel bir oyun ortaya koyan Sökespor maçı 66-56'lık skorla kazandı. Maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyan Sökespor Basketbol takımı, maçın rövanşını Pazar günü Aydın'da oynayacak.


Sökeli sporseverler iki Söke takımının final maçı oynamasını arzu ediyor. Aydın Büyük Erkekler Ligi'nde başarısını ortaya koyan Söke Basket ve Sökespor Kulüpleri final ilk maçlarda final kapısını aralarken; hafta sonu yapılacak maçlarda istediklerini aldıkları takdirde, önümüzdeki hafta karşı karşı gelme şansını da elde etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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