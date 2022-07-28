Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti - Son Dakika
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Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti

28.07.2022 16:47
Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti

Söke'nin önemli kavşaklarından olan OSB kavşağında yine kaza meydana geldi, bu kez tır devrildi.

Söke'nin önemli kavşaklarından olan OSB kavşağında yine kaza meydana geldi, bu kez tır devrildi.

Bir AVM'nin de bulunduğu tartışmalı kavşaktaki kazada sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tır devrilirken yan tarafından seyreden ve içinde iki kişinin bulunduğu 09 AHD plakalı otomobili adeta sıyırdı. Tırın dorsesi devrilme esnasında aracın ön kaputuna hasar verdi. Felaket adeta bu otomobil ve içindekileri teğet geçti.

Söke- Aydın yolu üzeri Sazlı Mahallesi çıkışında bulunan, Söke'nin Turizm Kavşağı olarak da nitelendirilen Novada Kavşağı'nda yine korku dolu anlar yaşandı. Kavşağa süratli girdiği öğrenilen sürücü Cevdet Arslan yönetimindeki 20 EC 458 plakalı tır virajı alamayınca devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafiğin bir süre kapalı kaldığı kavşakta, trafik akışı kontrollü olarak çevre yollardan verilebildi. Meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'nin tartışmalı kavşağında bu kez tır devrildi. Felaket bir otomobili teğet geçti - Son Dakika
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