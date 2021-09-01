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Söke'nin yaz dönemi uyuşturucu bilançosu açıklandı - Son Dakika

Söke'nin yaz dönemi uyuşturucu bilançosu açıklandı

01.09.2021 09:11
Söke'nin yaz dönemi uyuşturucu bilançosu açıklandı, System.String[]

Söke ilçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Söke'nin Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan yaz dönemi uyuşturucu ile mücadele rakamları açıklandı.

Söke ilçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Söke'nin Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan yaz dönemi uyuşturucu ile mücadele rakamları açıklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 930 gram Skunk Uyuşturucu Maddesi, 87.58 gram Kokain, 73.47 gram Metamfetamin, 121 gram Esrar, 2.89 gram Bonzai, 42 kök Kenevir Bitkisi, 0.41 gram Hint Keneviri Tohumu, 2 adet Tabanca, 156 adet Tabanca Fişeği Ele geçirildi.

"99 Şahsa işlem yapıldı"

Yapılan bu çalışmalar kapsamında 86 şahsa, Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan, 3 şahsa Yasa Dışı Kenevir Dikimi (2313 SKM) suçundan, 10 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, adli soruşturma başlatılırken; bu şahıslardan 2'si Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Uyuşturucu Suçlarından aranması olan 21 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

"Mücadele kararlılıkla devam edecek"

Söke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği belirtilerek, "Narkotik Suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun, son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Söke'nin yaz dönemi uyuşturucu bilançosu açıklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Narkotik, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'nin yaz dönemi uyuşturucu bilançosu açıklandı - Son Dakika


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