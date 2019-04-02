Söke'nin Yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel Otizmlileri Yalnız Bırakmadı

Söke'de faaliyet gösteren Özel Çağla Pınar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 'Otizm Farkındalık Etkinliği' gerçekleştirildi.

Söke'de faaliyet gösteren Özel Çağla Pınar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 'Otizm Farkındalık Etkinliği' gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe merkezde eğitim gören özel çocuklar, velileri ve eğitimcileri katıldı. Söke'nin yeni Belediye Başkanı Levent Tuncel de etkinliğe katılarak otizmli bireylere destek oldu. CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç da yalnız bırakmadı.



Ellerinde otizme farkındalık yaratma adına mesajların yer aldığı dövizlerle dikkat çeken Özel Çağla Pınar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, çevredeki vatandaşlara otizm bilincini aktaran broşürler de dağıttı. Etkinlikte otizmle ilgili bir de basın açıklaması yapıldı.



Otizmin doğuştan yada yaşamın ilk yıllarında ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, otizmin belirtilerine yönelik bilgiler verildi. Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerektiğine vurgu yapılan açıklamada; "Şehirlerimizde günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı sorunlara ek olarak otizmli bireyler ve aileleri farklı bazı diğer sorunlarla mücadele etmektedir. Bu çocuklar parklara, alışveriş merkezlerine gidemiyorlar. Çünkü dışlanıyorlar, farklı davranış biçimleriyle karşılaşıyorlar ve bu durumda aileleri zor durumda kalarak çocuklarını dışarı çıkarmamaktan yana oluyorlar. Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileğiyle diyoruz. Otizmin bir gün değil, her gün farkında olalım istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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