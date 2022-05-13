"Söke Okuyor" kitap okuma yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika
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"Söke Okuyor" kitap okuma yarışmasında ödüller verildi

13.05.2022 19:45
"Söke Okuyor" kitap okuma yarışmasında ödüller verildi

Söke Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Söke Okuyor" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Söke Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Söke Okuyor" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Söke Anadolu Lisesinde düzenlenen ödül törenine AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanan projeyle 2 bin 156 öğrenciye ulaşıldığı kaydedildi.

Dereceye giren 18 öğrenci ve sorumlu öğretmen ödülünü aldı.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Kitap, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Söke Okuyor' kitap okuma yarışmasında ödüller verildi - Son Dakika


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