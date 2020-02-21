Söke OSB alanı genişleme talebi onaylanıyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Söke Organize Sanayi Bölgesi büyüme talebi onaylanıyor, hayırlı olsun" dedi.



Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Sazlı mahallesinde bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı onayı ile ilgili sona gelindi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce incelenen talep dosyası, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye imzaya çıkıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Söke OSB genişleme alanı onayıyla ilgili dosya Tarım Bakanımızın makamına imzaya çıkıyor. Söke şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan Söke OSB, şuanda toplam 1.187.509.40 metre kare sanayi parsel alanına sahip olup, 14 firma faaliyetlerine, 10 firma faaliyet alanlarına ait inşaat çalışmalarına 1 firma da şuan proje hazırlığı içerisindedir. Yeni yatırımcılara, Söke OSB'de yer verebilmek için mevcut alan arazisi yeterli olmadığı için genişleme alanına ihtiyaç duyulmaktaydı. Söke OSB Yönetiminin alanın genişletilmesi yönünde talepleri oldu. Tarım il müdürlüğümüzün bilgi talebine istinaden Söke OSB tarafından hazırlanan rapor yine il müdürlüğümüz tarafından 14 Şubat 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımıza ulaşan dosya Toprak Reformu Genel Müdürlüğünce incelenen dosya, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye imzaya arz olacak şekilde hazır edilmiştir. 78 Hektar OSB alanı için hazırlanan dosya nasip olursa yarın 21 Şubat 2020 tarihinde değerli bakanımız makamına imzaya arz edilecektir. Söke'mize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" dedi. - AYDIN