Söke OSB'de bilgilendirme toplantısı

Söke Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, OSB'deki programda, sanayi bölgelerinin şehrin sosyal yapısını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Söke OSB'yi sadece katılımcı firmalar yönelik değil, ilçenin geneline hitap eden sosyal alanlarla donatmayı planladıklarını ifade eden Kurtbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Sanayi bölgesinde 2 bin 500 kişi çalışıyor. Burada çalışan arkadaşlarımızın ailelerinin de sanayinin bir parçasıdır. Söke OSB'de eğitim, konut, sağlık ve güvenlik gibi ihtiyaçlar olacak. Tüm kesimlerin OSB'nin gelecek planlamasında söz sahibi olmasını arzu ediyoruz. Yenicami Mahallesi'nde 2 okul alanı planlandı. Yine teknik lise, anaokulu gibi projelerin adımları atıldı. Söke OSB'de jandarma karakol binası yapımının son aşamasındayız."

Danışman Soner Esinbay ise Türkiye'deki 331 OSB arasında ilk 80'in içerisinde yer aldıklarını dile getirdi.