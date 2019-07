Söke OSB Müteşebbis Heyeti Katılımcılarla Bir Araya Geldi

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, katılımcı firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, katılımcı firma temsilcileri ile bir araya geldi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere Söke OSB Müteşebbis Heyeti'nin bulunduğu toplantıda OSB'nin son durumu ile ilgili sunum yapıldı, OSB'nin katılımcı firmalarının temsilcileri sorunlarını dile getirdi. Toplantı Söke Öğretmenevi salonunda gerçekleştirildi.



"İş Adamları OSB yönetiminde yer almak istiyor"



Söke OSB içerisinde yer alan firmaların sahibi iş adamları OSB yönetimi içinde yer almak istediklerini ifade ederlerken, genel olarak Söke OSB yönetiminin tutumundan ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yatırımcı katılımcılar olarak OSB yönetimi ve müteşebbis heyetle düzenlenen toplantıda bir araya gelmekten memnun olduklarını belirten iş adamları, bu türlü toplantıların sayısının arttırılmasını istedi.



"Bugün tüm yatırımcılar takdiri hak ediyor"



Türkiye'de ekonomik kriz var diyenler, yatırım yapılmıyor diyenler gelsinler Aydın'ın OSB'lerini gezsinler diyen Vali Yavuz Selim Köşger; "Tüm sanayi bölgelerimize yüksek düzeyde talep var. Bölgelerimizde sorunlar hızla çözümleniyor ve sanayicilerimizin önü açılıyor. Bugün ülkeyi krize sokmaktan medet umanların, ülkeyi ekonomik krize sokanlara rağmen şu an itibariyle Söke OSB başta olmak üzere siz değerli katılımcılarımızın rasyonel, akılcı, geleceği gören ve ülkesine güvenen şekilde yatırımlarına devam etmiş olmaları mutluluk verici. Sizin bu dönemde elinizi taşın altına koymanız, ülkenin geleceğine güveniyor olmanız her türlü takdiri hak ediyor" dedi.



Vali: "Mevzuat yerine gelsin hemen yönetimi alın"



OSB Yönetimlerinde sanayicilerin yer almasının işin doğrusu olduğunu belirten Vali Yavuz Selim Köşger; "Mevzuat gereği katılımcıların üçte birinin ruhsat almış olması gerekiyor. Söke OSB'de bir an önce ruhsatlı yatırım sayısı yeterli sayıya ulaşsın, sizden yedi kişiyi müteşebbis heyete alalım, o yedi kişi içinden birkaç kişi de yönetim kurulunda yer alsın. Daha önce Sinop'ta görev yaparken de aynısını uyguladım. Gereklilik yerine geldiğinde hemen genel kurul yaptık. Siz işinizi yapmaya başladıktan ve OSB'yi yönetmeye eriştikten sonra bizim bir saniye daha durmamıza gerek yok. Bizim buralardan herhangi bir çıkar ve menfaatimiz de söz konusu değil. Bugün Söke OSB'de 12 firma üretim yapıyor ve dördü ruhsatlı. Bugün üretimde olanların hepsi ruhsatını aldığı takdirde mevzuat yerine gelmiş oluyor ve hemen yönetimi devralabilirsiniz. Bizler de bürokratlar olarak her zaman arkanızda olmaya devam ederiz" dedi.



Katılımcılarla toplantının sona ermesinin ardından müteşebbis heyet olağan toplantısını Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında yaptı. Daha sonra Vali Köşger ve Müteşebbis heyet üyeleri Söke OSB'de yatırımcı firmaları yerinde gezerek, sorun ve talepleri ile ilgili yerinde bilgiler aldı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

