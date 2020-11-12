Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı

12.11.2020 13:09
Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı, System.String[]

Türkiye'nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Söke Ovası'nda buğday sonrası ekimleri yapılan körpe pamukların hasat edilmeye başlanmasıyla pamuk hasadında sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin pamuk ambarı olarak nitelendirilen Söke Ovası'nda buğday sonrası ekimleri yapılan körpe pamukların hasat edilmeye başlanmasıyla pamuk hasadında sona yaklaşıldı.

Yılda birden fazla ürün alınabilen ülkemizin ender ovalarından Söke Ovası bereket saçıyor. Kışlık mahsullerin hasadının yapılmasının ardından ekimleri gerçekleştirilen 'Beyaz Altın' olarak nitelendirilen pamukta üretim son hasatların yapılmasıyla sona erecek. Yaklaşık 400 bin dekar arazide pamuk üretimi yapılan Söke Ovası'nda fiyatların da uygun gitmesiyle üreticinin yüzü gülüyor.

Türkiye'de üretilen toplam pamuğun yaklaşık yüzde 25'nin tek başına pamuk ambarı Söke Ovası karşılıyor. Ziraat aletleri üretimi ve ticareti yapan ve baba mesleği olarak çiftçiliğe de devam eden Mehmet Ali Güler, Söke'deki tüm sektörlerin pamuk fiyatlarından etkilendiğini ifade ederek "Pamuk üreticisinin yüzünün gülmesi demek, kendisini geliştirecek ekipmana yatırım yapması demek, oğluna ev alması, kızına çeyiz düzmesi demek. Söke'deki beyaz eşyadan mobilyaya kadar tüm sektörler pamuk fiyatlarından etkilenir. Dış piyasalara bağlı olarak gelişen pamuk fiyatlarından üreticimiz şimdilik memnun. Bu durumun Söke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Pamukta rekolte düşük, fiyatların iyi olması durumu dengeliyor"

Yem bitkileri hasadının ardından ikinci ürün olarak pamuk ekimi yaptıklarını dile getiren Çiftçi Osman Atmaca, 2020 yılı pamuk üretim sezonunda Avrupa kırmızı örümceği, ballıbasra gibi bitki zararlılarına karşı çetin bir mücadele verdiklerini söyledi. Bu bitki zararlılarının pamukta ciddi bir rekolte kaybına neden olduğunu belirten Atmaca, "İlaçlar etkisiz, bizler çaresiz kaldık. Çiftçilik konusunda ciddi bir sınavdan geçtik. Çiftçilikte yarım asrı devirdim böyle bir sezon görmedim. Pamuk fiyatlarının iyi gitmesi, rekolte kaybımızdan doğan zararımızı bir nebze olsun hafifletiyor" diye konuştu. - AYDIN

Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı
Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı
Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı
Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı

Söke Ovası, Türkiye, Buğday, Söke, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Ovası'nda pamuk hasadında sona yaklaşıldı - Son Dakika Ekonomi


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