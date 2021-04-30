Söke Ovası'nda uygulanacak biçim ücretleri açıklandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday biçim ücreti 40 TL olarak belirlendi.

Söke Ovası'nda uygulanacak buğday biçim, saman paketleme, ayçiçeği ve mısır biçim ücretleri belirlendi. Söke Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada; Söke Ovası'nda buğday biçim ücreti 40 Lira, Saman paketleme en az 25 Kg olmak şartıyla 3 Lira, Ayçiçeği biçim 35 Lira, Mısır biçim ücretinin ise 40 Lira olarak belirlendiği ifade edildi. - AYDIN