Söke polisi 36 ayrı dosyadan aranan toplam 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Aydın ili Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda, çeşitli dosyalardan araması bulunan toplam 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; şahıslar hakkında yapılan GBT sorgulamalarında Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca Resmi Belgede Sahtecilik, Hırsızlık, Dolandırıcılık suçlarından ayrı ayrı açılan dosyalar kapsamında arandıkları anlaşıldı. Yakalanan şahıslardan T.K'nın (46) 13 ayrı dosyadan toplam 31 yıl 4 ay aranma, B.C.'nin(56) 6 ayrı dosyadan toplam 17 yıl 2 ay aranma, A.S.'nin(56) 6 ayrı dosyadan toplam 12 yıl 6 ay aranma, Ş.B.'nin (26) 3 ayrı dosyadan toplam 7 yıl 3 ay aranma, E.E.'nin (56) 8 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 3 gün aranma kaydının olduğu anlaşıldı. Yakalanan 5 şahıs cezaevine gönderildi. - AYDIN