Son Dakika Haberleri: Söke Polisinden Özel Öğrencilere Ziyaret

Söke Polisinden Özel Öğrencilere Ziyaret

1 saat önce

Söke ilçesinde görev yapan polisler özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

Söke Polisinden Özel Öğrencilere Ziyaret, System.String[]
Söke ilçesinde görev yapan polisler özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulunda etkinlik düzenledi.

Okul yönetimi ve özel öğrencilerle bir araya gelen İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle pasta kesti.

Program kapsamında polisler öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Şipal, yaptığı açıklamada, "Mutluluğumuzu özel çocuklarla paylaşmak istedik. Onları çok seviyoruz, yalnız bırakmak istemedik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Söke, Güncel
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