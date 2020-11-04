Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi

04.11.2020 11:01
Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından akademik ve idari personelde farkındalık sağlanması ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvence ve Kalite Süreçleri" eğitimi, online olarak gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından akademik ve idari personelde farkındalık sağlanması ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen "Yükseköğretimde Kalite Güvence ve Kalite Süreçleri" eğitimi, online olarak gerçekleştirildi.

Eğitimin açılışında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter yükseköğretimde kalite kavramı ve kalite süreçlerinin önemini vurgulayarak, eğitimin verimli geçmesini temenni etti. Konuşmasının ardından ADÜ Kalite Komisyonu Kalite Kurulu Üyesi Koçarlı MYO Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Evrim Çevik, yükseköğretimde kalite güvence ve kalite süreçleri konuları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - AYDIN

Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi
Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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