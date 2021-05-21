Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Buğday alımı da yapacak

Söke Ovası'nda bu sezon buğday hasat sezonu yaklaşırken Söke Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetimi, üreticinin talepleri doğrultusunda bu sezon buğday alımı yapmaya karar verdiğini açıkladı.

S.S. 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Adına Başkan İsmail Özer yaptığı açıklamada; "Bu yılki alım sezonunda ortak ve üreticilerimizin talepleri doğrultusunda, kurumumuzun ve çiftçilerimizin yüksek menfaatleri göz önünde bulundurularak kooperatifimiz bünyesinde buğday alımı yapılması kararlaştırılmıştır. Yaklaşan buğday hasadı öncesinde aldığımız bu kararın ortak ve üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, bolluk ve bereket içinde bir sezon temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN